В Петербурге сегодня простятся с онкологом Андреем Павленко

Он скончался накануне. Почти два года медик сам боролся с тяжелым заболеванием – раком желудка. Все это время он вел блог, в котором рассказывал, как справляется с недугом и с какими трудностями ему приходится сталкиваться. Прощание с ним пройдет в Спасо-Преображенском соборе.