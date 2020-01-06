В Петербурге сегодня простятся с онкологом Андреем Павленко

Он скончался накануне. Почти два года медик сам боролся с тяжелым заболеванием – раком желудка. Все это время он вел блог, в котором рассказывал, как справляется с недугом и с какими трудностями ему приходится сталкиваться. Прощание с ним пройдет в Спасо-Преображенском соборе.
2020-01-06T02:03:00+03:00
2020-01-06T02:03:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 06 января 2020
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