Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану непропорциональным ответом

Вашингтон может нанести удар в случае нападения на американских граждан или объекты, написал в своем твиттере глава Белого дома. Он добавил, что не считает необходимым формально уведомлять Конгресс о таком шаге. Однако предложил считать эту публикацию уведомлением американскому законодательному органу. Ранее оппоненты Трампа в Конгрессе раскритиковали его за то, что президент не посоветовался с ними при решении об операции против иранского военачальника.
2020-01-06T01:04:00+03:00
2020-01-06T01:34:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 06 января 2020
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