Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану непропорциональным ответом

Вашингтон может нанести удар в случае нападения на американских граждан или объекты, написал в своем твиттере глава Белого дома. Он добавил, что не считает необходимым формально уведомлять Конгресс о таком шаге. Однако предложил считать эту публикацию уведомлением американскому законодательному органу. Ранее оппоненты Трампа в Конгрессе раскритиковали его за то, что президент не посоветовался с ними при решении об операции против иранского военачальника.