Движение транспорта ограничат сегодня в Москве

Это связано с празднованием Рождества православными верующими. Так, вечером закроют для проезда автомобилей участок Волхонки у храма Христа Спасителя, также не получится проехать по Соймоновскому проезду. С утра закрыт для транспорта Елоховский проезд у Богоявленского собора. В то же время поздним вечером планируется снять основные ограничения в центре, которые были введены в связи с новогодними мероприятиями.
2020-01-06T01:03:00+03:00
2020-01-06T01:09:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2566253-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:03, 06 января 2020
Загрузка комментариев...