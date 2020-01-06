Движение транспорта ограничат сегодня в Москве

Это связано с празднованием Рождества православными верующими. Так, вечером закроют для проезда автомобилей участок Волхонки у храма Христа Спасителя, также не получится проехать по Соймоновскому проезду. С утра закрыт для транспорта Елоховский проезд у Богоявленского собора. В то же время поздним вечером планируется снять основные ограничения в центре, которые были введены в связи с новогодними мероприятиями.