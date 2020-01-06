В Багдаде обстреляли т.н. «зеленую зону», особо охраняемый район, где находятся посольства разных стран

На его территории взорвались несколько реактивных снарядов. Как сообщает местный телеканал «Ас-Сумария», пострадали не менее трех человек. Один из снарядов упал на жилой дом напротив американской дипмиссии. Это уже не первый обстрел «зеленой зоны» после того, как в конце прошлой недели американские военные убили в районе аэропорта Багдада иранского генерала Касема Сулеймани.
2020-01-06T01:03:00+03:00
2020-01-06T01:08:21+03:00
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01:03, 06 января 2020
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