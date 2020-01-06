Во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею телеканал «Матч ТВ» показал финальную игру 2011 года

Из-за этого некоторые зрители решили, что и сейчас российская сборная одержала победу. Среди тех, кто поздравил в социальных сетях наших хоккеистов с победой, оказался, в частности, бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, пишет сайт Championat.com. В 2011 году россияне победили канадцев со счетом 5:3. Нынешний финал показывал Первый канал.
2020-01-06T01:03:00+03:00
2020-01-06T01:05:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:03, 06 января 2020
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