Во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею телеканал «Матч ТВ» показал финальную игру 2011 года

Из-за этого некоторые зрители решили, что и сейчас российская сборная одержала победу. Среди тех, кто поздравил в социальных сетях наших хоккеистов с победой, оказался, в частности, бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, пишет сайт Championat.com. В 2011 году россияне победили канадцев со счетом 5:3. Нынешний финал показывал Первый канал.