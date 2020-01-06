Молодежная сборная России по хоккею уступила Канаде в финале чемпионата мира

Встреча в чешской Остраве завершилась со счетом 3:4. Россияне стали серебряными призерами турнира. Бронза досталась команде Швеции, которая победила финнов в матче за третье место со счетом 3:2. Сборная России в последний раз выигрывала молодежный чемпионат мира в 2011 году, она – четырехкратный победитель турнира. Канадцы завоевывают золото первенства в 18-й раз.