Молодежная сборная России по хоккею уступила Канаде в финале чемпионата мира

Встреча в чешской Остраве завершилась со счетом 3:4. Россияне стали серебряными призерами турнира. Бронза досталась команде Швеции, которая победила финнов в матче за третье место со счетом 3:2. Сборная России в последний раз выигрывала молодежный чемпионат мира в 2011 году, она – четырехкратный победитель турнира. Канадцы завоевывают золото первенства в 18-й раз.
2020-01-06T01:03:00+03:00
2020-01-06T01:03:57+03:00
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01:03, 06 января 2020
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