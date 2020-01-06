В центре Москвы в Рождество дополнительно перекроют несколько улиц

Изменения связаны с церковными службами в храмах столицы.

Ограничения движения в Москве начнут действовать с самого утра – в течение всего дня автомобилистов будет закрыт Елоховский проезд. Кроме того, перекрытия ожидаются на Соймоновском проезде и улице Волхонке от Бульварного кольца до улицы Ленина. С шести до восьми вечера там будет разрешено ездить только городскому транспорту, а затем движение перекроют полностью. Оно будет возобновлено лишь в четыре утра 7 января.

Помимо этого, будут действовать и ограничения, введенные еще 31 декабря в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество». Движение транспорта будет закрыто на улице Ильинка, а также в Большом и Малом Черкасских переулках. Кроме того, некоторые части Тверской и Моховой улиц, а также Охотного ряда и Театрального проезда по-прежнему остаются пешеходными в связи с новогодними гуляниями.

Главное богослужение пройдет в рождественскую ночь в храме Христа Спасителя – там литургию проведет патриарх Кирилл.