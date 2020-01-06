В России сегодня вводятся ограничения на поставки цитрусовых из Китая

В Россельхознадзоре заявили, что это связано с обнаружением в этой продукции вредных карантинных организмов.

В российском надзорном ведомстве отметили, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали своей эффективности. Россельхознадзор продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемых цитрусовых из Китая.

Вопрос поднимался на переговорах с представителями таможенного управления Китайской Народной Республики 30 декабря. Тогда, после российской инспекции мест выращивания и хранения семечковых, специалисты Россельхознадзора выявили недостаточную эффективность системы карантинного фитосанитарного контроля продукции, отправляемой на экспорт. Речь шла о несоблюдение норм, обеспечивающих безопасность и сохранность качества растительной продукции.

В российской надзорной службе сообщили, что в преддверие нового сезона, готовы направить своих представителей для проведения очередной инспекции, чтобы затем повторно вернуться к вопросу о снятии ограничений.