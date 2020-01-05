Парламент Венесуэлы инициирует новое заседание для переизбрания на посту председателя Хуана Гуайдо

Об этом сообщается в «Твиттере» законодательного органа. Ранее противник Гуайдо депутат Луис Эдуардо Парра объявил себя главой Ассамблеи, но депутаты от оппозиции отвергли его присягу, заявив, что на сессии не было кворума. Временным президентом Венесуэлы Гуайдо признали США, Организация американских государств и большинство стран ЕС. Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Сирия, Турция и еще ряд стран поддерживают номинального главу государства Николаса Мадуро.