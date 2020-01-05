Турецкие военные выдвигаются в Ливию для поддержки правительства нацсогласия

Об этом в эфире телеканала CNN Turk сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. По его словам, цель турецкого контингента поддержать законное правительство Ливии. Ранее правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции на фоне наступления на Триполи сил Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром. После этого парламент Турции одобрил мандат на отправку турецких военных в эту страну.
2020-01-05T23:02:00+03:00
2020-01-05T23:04:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 05 января 2020
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