Турецкие военные выдвигаются в Ливию для поддержки правительства нацсогласия

Об этом в эфире телеканала CNN Turk сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. По его словам, цель турецкого контингента поддержать законное правительство Ливии. Ранее правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции на фоне наступления на Триполи сил Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром. После этого парламент Турции одобрил мандат на отправку турецких военных в эту страну.