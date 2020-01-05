Иранские власти решили отказаться от выполнения ключевого пункта «ядерной сделки»

Как предает Reuters со ссылкой на заявление, прозвучавшее в эфире гостелевидения Ирана, Тегеран перестаёт ограничивать работу центрифуг по обогащению урана. Теперь уровень обогащения будет зависеть не от условий соглашения пятилетней давности, а от потребностей страны. Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в регионе после гибели в Ираке иранского генерала Сулеймани в результате американского ракетного удара.