Иранские власти решили отказаться от выполнения ключевого пункта «ядерной сделки»

Как предает Reuters со ссылкой на заявление, прозвучавшее в эфире гостелевидения Ирана, Тегеран перестаёт ограничивать работу центрифуг по обогащению урана. Теперь уровень обогащения будет зависеть не от условий соглашения пятилетней давности, а от потребностей страны. Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в регионе после гибели в Ираке иранского генерала Сулеймани в результате американского ракетного удара.
2020-01-05T23:01:00+03:00
2020-01-05T23:04:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2566227-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:01, 05 января 2020
Загрузка комментариев...