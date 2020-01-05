Противник лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо депутат Парра объявил себя председателем Национальной ассамблеи

Противник лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо депутат Луис Эдуардо Парра объявил себя председателем Национальной ассамблеи. Как сообщает радиостанция «Унион

радио», депутаты от оппозиции отвергли присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума. Сторонники Гуайдо пытаются прорваться в здание парламента Венесуэлы