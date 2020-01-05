Полиция французского города Мец ранила преступника, бросившегося с ножом на группу правоохранителей

По предварительным данным, нападавший входил в списки людей, за которыми велось наблюдение из-за связей с террористами. Личность подозреваемого не раскрывается. 3 января в пригороде Парижа 22-летний преступник напал с ножом на прохожих. Во время нападения он кричал «Аллаху акбар». Тогда погиб один мужчина, еще две женщины получили ранения. Полиция застрелила нападавшего.