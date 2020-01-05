Иран официально объявил о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей по ядерной сделке

Как объявлено иранскими государственными телеканалами, Иран больше не будет следовать никаким ограничениям, установленным Совместным всеобъемлющем планом действий, подписанном в 2015 году с участием «шестерки» международных посредников в 2015 году. В 2018 году Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и восстановил санкций против Ирана. После этого Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательство по СВПД. Генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает в понедельник срочное заседание Североатлантического совета. Поводом стало обострение ситуации на Ближнем Востоке из-за гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара. Иранские власти пообещали дать Америке решительный ответ, заявив, что готовят удар по военным объектам США. А Иракский парламент потребовал вывода из страны всех иностранных сил, включая американские. В случае начала открытого военного конфликта между США и Ираном боевое превосходство будет на стороне Соединенных штатов. Такое мнение Эху высказал заместитель главного редактора «Ежедневного журнала», военный эксперт Александр Гольц Гольц добавил, что после уничтожения ПВО СГША сможет на выбор свободно уничтожать те цели, которые считают существенными