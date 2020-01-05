Генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает в понедельник срочное заседание Североатлантического совета

Поводом стало обострение ситуации на Ближнем Востоке из-за гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара. Иранские власти пообещали дать Америке решительный ответ, заявив, что готовят удар по военным объектам США. А Иракский парламент потребовал вывода из страны всех иностранных сил, включая американские. У Ирана есть способы подавить США без открытого военного конфликта. Такое мнение нам высказала советник директора Российского института стратегических исследований, арабист, востоковед Елена Супонина Между тем, президент Соединенных штатов Дональд Трамп уже заявил, что если со стороны Ирана последуют какие-либо опасные для страны действия, они готовы применить новейшее оружие, которое обошлось Америке в 2 триллиона долларов