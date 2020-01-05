Турфирма Британии объявила конкурс на должность испытателя впечатлений для командировки по тематическим паркам Флориды

На вакансию мечты обратила внимание газета Mirror. От сотрудника требуется ежедневный отчёт в формате видеодневника. Камеру и фитнес-браслет, чтобы следить за самочувствием, предоставит фирма. Также туроператор берёт на себя расходы за проживание и развлечения. С собой можно взять друга, пропускать на аттракционы обещают без очереди Победителя выберут после многоступенчатого отбора, заявки принимают до конца января. Главным требованием к соискателям является британский паспорт.