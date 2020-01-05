В 2023 году чемпионат мира по хоккею пройдет, как и планировалось, в Новосибирске и Омске

Об этом заявил глава Международной федерации хоккея Рене Фазель. По его словам, ЧМ состоится в России не смотря на дисквалификацию РУСАДА Международным антидопингововым агентством и запрет на четыре года российским спортсменам выступать на крупных международных турнирах, а России принимать у себя такие соревнования.
2020-01-05T20:32:00+03:00
2020-01-05T20:32:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2566201-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:32, 05 января 2020
Загрузка комментариев...