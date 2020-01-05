Неизвестные в масках устроили погром в университете им. Джавахарлала Неру в Нью-Дели

Не менее 18 человек серьезно пострадали. Как пишет «Таймс оф Индиа», полиция прочесывает университетский кампус в поисках преступников Толпа из примерно 50 человек, вооруженных палками и битами, ворвалась на территорию студгородка и принялась громить автомобили, бить стекла, избивать студентов и преподавателей. Пока не известно, кто стоял за этой акцией, и что послужило поводом к погрому.
2020-01-05T20:31:00+03:00
2020-01-05T20:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 05 января 2020
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