В Брюсселе в понедельник созывается экстренная встреча Североатлантического совета

Решение принято Генсеком НАТО на фоне обострения ситуации Ближнем Востоке после гибели в результате американского удара в Ираке иранского генерала Сулеймани. 4 января НАТО приостановила работу своей миссии в Багдаде по подготовке иракских военных из-за опасений о безопасности инструкторов. А сегодня парламент Ирака потребовал вывода из страны всех иностранных сил, включая американские.