В Брюсселе в понедельник созывается экстренная встреча Североатлантического совета

Решение принято Генсеком НАТО на фоне обострения ситуации Ближнем Востоке после гибели в результате американского удара в Ираке иранского генерала Сулеймани. 4 января НАТО приостановила работу своей миссии в Багдаде по подготовке иракских военных из-за опасений о безопасности инструкторов. А сегодня парламент Ирака потребовал вывода из страны всех иностранных сил, включая американские.
2020-01-05T20:30:00+03:00
2020-01-05T20:30:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 05 января 2020
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