Сборная Швеции заняла третье место на молодежном ЧМ по хоккею

Она одержала победу над командой Финляндии со счетом 3:2. Через час начнется финальный матч между сборными России и Канады.

Сборная России последний раз побеждала на молодежном Чемпионате мира в 2011-м году. В финале тогда были повержены как раз родоначальники хоккея. Тот матч вошел в историю хотя бы потому, что после двух периодов наши горели 0-3. Но в заключительной 20-минутке отгрузили канадцам пять сухих шайб. Вспоминают ли в Канаде эту историю, сказать трудно. Но вот поражение 0-6 на групповой стадии нынешнего Чемпионата мира забыть точно не смогли. И полны решимости взять у нашей команды реванш. Напомню, что в полуфинале турнира Канада разгромила финнов 5-0. А наши ребята в овертайме одолели сверстников из Швеции.

Трансляцию финального матча молодежных сборных ведет Первый канал.