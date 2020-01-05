Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник в срочном порядке созывает заседание Североатлантического Совета. Поводом стало обострения ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Как передает агентство ДПА, заседание начнется, когда в Москве будет 17 часов.