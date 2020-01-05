Акции саудовского нефтедобывающего гиганта Saudi Aramco опустились до 9,21 доллара

Это минимальный уровень с начала обращения на бирже после IPO. На первых торгах в середине декабря акции Saudi Aramco торговались на отметке 10,3 доллара. Причину обрушения котировок эксперты видят в обострении ситуации на Ближнем Востоке после гибели иранского генерала Сулеймани в ходе американской операции.
2020-01-05T20:04:00+03:00
2020-01-05T20:05:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 05 января 2020
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