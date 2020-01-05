Шестеро немецких туристов и погибли и 11 получили травмы на горнолыжном курорте Лутаго. В них врезался автомобиль

Шестеро туристов из Германии погибли и 11 получили травмы на итальянском горнолыжном курорте Лутаго после того, как в них врезался автомобиль. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Двоих доставили вертолетом в госпиталь в австрийском Инсбруке, остальным оказывают помощь в Италии. По данным итальянской газеты Corriere Della Sera, водитель — местный житель — был сильно пьян.