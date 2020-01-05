В Крыму после ДТП со смертельным исходом задержан глава райотдела участковых. Как передает ИНТЕРФАКС, вечером 4 января 26-летний сотрудник полиции в состоянии опьянения на служебном автомобиле сбил двух мужчин и женщину. Позже один из пострадавших скончался в больнице. Мера пресечения виновнику еще не избрана, но уже известно, что он будет уволен из органов МВД. К дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей.