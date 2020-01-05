В Крыму после ДТП со смертельным исходом задержан глава райотдела участковых. Как передает ИНТЕРФАКС, вечером 4 января 26-летний сотрудник полиции в состоянии опьянения на служебном автомобиле сбил двух мужчин и женщину. Позже один из пострадавших скончался в больнице. Мера пресечения виновнику еще не избрана, но уже известно, что он будет уволен из органов МВД. К дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей.
2020-01-05T19:35:00+03:00
2020-01-05T19:36:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 05 января 2020
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