В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый, который пытался пронести подозрительные предметы в Дом творчества. Как передает ТАСС, По данным регионального управления МВД, мужчина скрылся сразу после того, как был остановлен охраной на входе. Ранее сообщалось, что в сумке у него было оружие и ножи.
2020-01-05T19:31:00+03:00
2020-01-05T19:33:21+03:00
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19:31, 05 января 2020
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