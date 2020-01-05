В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый, который пытался пронести подозрительные предметы в Дом творчества. Как передает ТАСС, По данным регионального управления МВД, мужчина скрылся сразу после того, как был остановлен охраной на входе. Ранее сообщалось, что в сумке у него было оружие и ножи.