Журналист из Екатеринбурга Юрий Изотов обратился к властям Грузии с просьбой о политическом убежище

В интервью редакции «Крым.реалии» Изотов рассказал, что опасается уголовного преследования в России за свои публикации в соцсетях с данными на силовиков, которые разгоняли московские митинги летом. По его словам, доследственная проверка закончилась отказом в возбуждении уголовного дела, но он опасается объявления себя в розыск. Изотов покинул Россию в 2016 году, опасаясь преследования за участие в антивоенных акциях в Киеве. Власти Украины в убежище ему отказали.
2020-01-05T19:30:00+03:00
2020-01-05T19:30:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 05 января 2020
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