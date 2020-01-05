Журналист из Екатеринбурга Юрий Изотов обратился к властям Грузии с просьбой о политическом убежище

В интервью редакции «Крым.реалии» Изотов рассказал, что опасается уголовного преследования в России за свои публикации в соцсетях с данными на силовиков, которые разгоняли московские митинги летом. По его словам, доследственная проверка закончилась отказом в возбуждении уголовного дела, но он опасается объявления себя в розыск. Изотов покинул Россию в 2016 году, опасаясь преследования за участие в антивоенных акциях в Киеве. Власти Украины в убежище ему отказали.