Экипаж «КАМАЗ-Мастер» стал победителем первого этапа ралли-рейда «Дакар-2020» в зачете грузовиков

Экипаж Антона Шибалова из российской команды «КАМАЗ-Мастер» стал победителем первого этапа ралли-рейда «Дакар-2020» в зачете грузовиков В ралли-рейде принимаютучастие еще три экипажа «КАМАЗ-Мастер». «Дакар» в 2020 году впервые проходит в Саудовской Аравии. Первый этап гонки проходил по маршруту Джидда — Аль-Ваджх.