Экипаж «КАМАЗ-Мастер» стал победителем первого этапа ралли-рейда «Дакар-2020» в зачете грузовиков

Экипаж Антона Шибалова из российской команды «КАМАЗ-Мастер» стал победителем первого этапа ралли-рейда «Дакар-2020» в зачете грузовиков В ралли-рейде принимаютучастие еще три экипажа «КАМАЗ-Мастер». «Дакар» в 2020 году впервые проходит в Саудовской Аравии. Первый этап гонки проходил по маршруту Джидда — Аль-Ваджх.
2020-01-05T19:05:00+03:00
2020-01-05T19:06:08+03:00
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19:05, 05 января 2020
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