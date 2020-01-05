Мать осужденной в России Наамы Иссахар призвала президента Израиля отказаться от приема по случаю визита Путина

Мать осужденной в России Наамы Иссахар призвала президента Израиля отказаться от приема по случаю визита Владимира Путина. Как сообщает сайт «Вести Израиль», в своем открытом письме израильтянка сообщает о готовности устроить акцию на пути кортежа российского лидера в ходе его визита в страну.

Яффа Иссахар, дочь которой получила 7,5 лет тюремного заключения по приговору Химкинского суда Москвы за контрабанду наркотиков, обратилась к Реувену Ривлину и сообщила, что намерена «перекрыть собственным телом путь» в его резиденцию «для российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным». В своем обращении Иссахар написала: «Невозможно представить, что вы, президент страны, примете с высшими почестями президента России, который держит мою дочь Нааму в качестве». По словам Иссахар, ее дочь стала разменной монетой в политической игре. Российский лидер в открытом письме назван тем, кто «несет ответственность за пленение человека и содержание его в тюрьме как карты для политического и международного давления». В тексте своего обращения к Ривлину, который приводит новостной сайт «Вести Израиль», сказано: «Моя просьба заключается в том, чтобы вы отдали распоряжение своим охранникам не препятствовать тому, чтобы я исполнила свой долг как мать и как гражданка Израиля, которая рассматривает официальный прием в честь Путина как личное и государственное унижение». Визит президента России в Израиль должен состояться в конце января, во время Всемирного форум памяти Холокоста в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме.

Израильтянку Нааму Иссахар задержали весной минувшего года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево во время пересадки на рейс в Тель-Авив. Официально границу России она не пересекала.