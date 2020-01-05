Иран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани

С таким заявлением выступил в эфире Си-эн-эн военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган. По его словам, войну начала Америка. Единственное, что может положить этому конец это удар, равноценный тому, который нанесли США. В пятницу в Ираке в результате американского удара погиб иранский генерал Сулеймани. Высший совет национальной безопасности Ирана обещал отомстить за эту смерть. Тегеран готов ответить на любые действия, угрожающие безопасности страны, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану. Перевод телеканала НТВ: В иранский МИД был вызван посол Швейцарии, представляющей интересы США в Тегеране. Ранее президент США пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы В случае начала открытого военного конфликта между США и Ираном боевое превосходство будет на стороне Соединенных штатов. Такое мнение Эху высказал заместитель главного редактора «Ежедневного журнала», военный эксперт Александр Гольц Гольц добавил, что после уничтожения ПВО СГША сможет на выбор свободно уничтожать те цели, которые считают существенными