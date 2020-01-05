Пять человек погибли, 60 пострадали при столкновении в Пенсильвании туристического автобуса и двух грузовиков

По меньшей мере пять человек погибли, 60 пострадали при столкновении в Пенсильвании туристического автобуса, двух грузовиков и легковых автомобилей. Полиция выясняет причины ДТП.
2020-01-05T18:32:00+03:00
2020-01-05T18:33:41+03:00
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18:32, 05 января 2020
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