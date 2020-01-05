Таким образом депутаты поддержали рекомендацию премьер-министра страны Аделя Абдель Махди, который также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с группировкой ИГИЛ* (запрещено в РФ). МИД Ирака должен незамедлительно направить жалобу на действия США в СБ ООН. Заседание парламента было созвано после гибели в результате американского удара по окрестностям Багдада иранского генерала Сулеймани. Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Штатам за
смерть Сулеймани.
Парламент Ирака проголосовал за вывод из страны иностранных Военных
Таким образом депутаты поддержали рекомендацию премьер-министра страны Аделя Абдель Махди, который также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с группировкой ИГИЛ* (запрещено в РФ). МИД Ирака должен незамедлительно направить жалобу на действия США в СБ ООН. Заседание парламента было созвано после гибели в результате американского удара по окрестностям Багдада иранского генерала Сулеймани. Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Штатам за