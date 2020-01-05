Парламент Ирака проголосовал за вывод из страны иностранных Военных

Таким образом депутаты поддержали рекомендацию премьер-министра страны Аделя Абдель Махди, который также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с группировкой ИГИЛ* (запрещено в РФ). МИД Ирака должен незамедлительно направить жалобу на действия США в СБ ООН. Заседание парламента было созвано после гибели в результате американского удара по окрестностям Багдада иранского генерала Сулеймани. Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Штатам за

смерть Сулеймани.