В Италии завершилась традиционная лыжная многодневка Тур де Ски

В заключительном масс-старте российские лыжники вырвали победу у норвежца Клебо.

Перед масс-стартом Йоханес Клебо лидировал в тотале, опережая Александра Большунова на секунду, и Сергея Устюгова на 15. Поначалу норвежец был не плох. Но вот на финишной горе силы Клебо оставили окончательно. В итоге норвежец сдался, оказавшись на финише лишь во втором десятке. А вот Большунов, который показал в гонке четвертый результат, стал в итоге победителем Тур де Ски! Третьим в истории российских лыж. Ранее престижнеую многодневку выигрывали в общем зачете Александр Легков и Сергей Устюгов. Который на сей раз в тотале стал вторым. Клебо в общем зачете – только третий.

Ранее в женской гонке первенствовала Тереза Йохауг из Норвегии. Второй в общем зачете тура стала россиянка Наталия Непряева.