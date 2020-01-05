В Китае до 60ти выросло число людей, заражённых неизвестной формой пневмонии

Всемирная организация здравоохранения запросила у Пекина дополнительную информацию о болезни. На этом фоне Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Китаем.

Вспышку заболевания, симптомы которого схожи с пневмонией, выявили в китайском городе Ухань в центральной части Китая. Неизвестный вирус нашли у десятков людей, состояние нескольких тяжёлое. Смертельных случаев не было, уточнил муниципальный комитет по делам здравоохранения. В ведомстве добавили, что больше 160 человек, которые контактировали с заражёнными, помещены в карантин и находятся под наблюдением врачей. Китайские медики говорят о неизвестной форме пневмонии. Повышенная температура и респираторная инфекция — люди по этой причине оказываются на больничной койке. В Гонконге сегодня госпитализировали ещё нескольких человек. Они не посещали продуктовый рынок в Ухане, с которым связывают вспышку неизвестной болезни, отмечает агентство ТАСС. В Сингапуре трёхлетнюю китаянку, которая приехала из Уханя, положили в больницу с пневмонией, вызванной неизвестным вирусом. Ситуация тревожит Москву. Управление Роспотребнадзора по Амурской области усилило контроль на границе с Китаем. Региональному минздраву рекомендовали тщательнее обследовать больных с признаками ОРВИ, гриппом и пневмонии.

Вирус, скорее всего, не является новым видом атипичной пневмонии, пишет газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на источники в медицинских кругах. Это заболевание в 2003 году унесло жизни почти восьмисот человек – многие скончались в Китае.