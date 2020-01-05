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18:06, 05 января 2020

Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны

Вопрос присутствия в стране армии США стала вновь активно обсуждаться после того, как в Багдаде по приказу Дональда Трампа был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани.
Международная коалиции во главе с США должна покинуть Ирак – такое решение только что принял парламент страны. Как сообщает Reuters, это решение не окончательное – его еще предстоит одобрить правительству Ирака.
Перед голосованием премьер-министр страны Адель Абдель Махди в ходе своего выступления перед депутатами потребовал как можно скорее принять решение о выводе иностранных военных. По его словам, это необходимо сделать даже несмотря на то, что страна может столкнуться с внутренними и внешними трудностями. Махди также добавил, что в период с 2011 по 2014 годы на территории Ирака не было иностранных войск, и отношения с США не пострадали.
Ранее Белый дом предостерег Ирак от неблагоприятных решений о дальнейшем присутствии американских войск. По словам советника президента США по нацбезопасности Роберта О’Брайена, Вашингтон будет «очень разочарован» таким поворотом событий. Также он добавил, что убийство генерала Касема Сулеймани было «необходимой самообороной».
Иранский военный, глава спецподразделения «Эль-Кудс», был убит в результате ракетного удара у аэропорта Багдада. Власти Ирана пообещали отомстить, а Ирак назвал убийство нарушением условий военного присутствия США в стране.
Также МИД Ирака намерен подать в Совбез ООН жалобу по поводу убийства Сулеймани.



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