Прощание и похороны скончавшегося хирурга-онколога Андрея Павленко состоятся 6 января в Петербурге

В Петербурге умер боровшийся с онкологическим заболеванием хирург-онколог и автор блога о лечении рака Андрей Павленко. Прощание и похороны состоятся завтра 6 января. Жизнь и смерть Андрея Павленко стали гражданским поступком, — высказал свои слова соболезнования в интервью радиостанции «Эхо Москвы» депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

«То как он ушел из этой жизни — это серьезный урок для всех людей. Урок не в плане назидания, а пример того, как живой сознательный человек может относиться к смерти, к родным и близким, и к своему делу. Я такого примера в своей жизни не встречал. Осознание близкой смерти придало Андрею некое философское знание о смысле жизни. Случай Андрея Павленко еще подлежит осознать всем нам, это невозможно сделать быстро. Это то, что можно и нужно назвать подвигом, потому что Андрей был, безусловно, подвижником в своем деле, он работал искренне, он боролся со злом. И внутри у меня сейчас нет ничего, кроме осознания величия его жизненного, гражданского, человеческого поступка», — сказал депутат.

Л.Шлосберг выразил соболезнования родным и близким Андрея Павленко, в первую очередь его жене и его детям.

По договоренности с Андреем Павленко было решено, что после его ухода будет объявлено о создании гранта имени Андрея Павленко для фото-, кино-, видеодокументалистов и пишущих журналистов, которые рассказывают в своей работе о людях, борющихся против рака.

Онколог вел популярный в стране блог о лечении рака, где делился собственным опытом борьбы, а также активно занимался общественной деятельностью в поддержку онкобольных. При этом Павленко продолжал оперировать и консультировать пациентов.

Прощание состоится сегодня в Спасо-Преображенском Соборе в 13.15.

Похороны в 15 часов на Киновеевском кладбище.