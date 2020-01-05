Махачкалинцы с понедельника продолжат одиночные пикеты с требованием освободить журналиста «Черновика» Гаджиева

С понедельника, 6 января, жители Махачкалы продолжат одиночные пикеты в центре города с требованием освободить журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор дагестанской газеты Майербек Агаев.

«Завтра мы проведем уже традиционный, но первый в наступившем году, пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Мы продолжим эту справедливую борьбу за свободу Гаджиеа. И мы это будем делать до тех пор, пока не получим хотя бы одного внятного объяснения, доказательств, аргументов, указывающих о его причастности к этому абсурдному обвинению», — сказал он.

Одиночный пикет с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева, в котором принимают участие журналисты, юристы и правозащитники, проходит с 14.00 по 15.00 на пересечении улиц Дахадаева и Гамзатова — в непосредственной близости от зданий республиканского МВД, ФСБ, мэрии Махачкалы и правительства Дагестана.

Редакция призывает принять участие в протесте и в сети интернет и разместить в социальных сетях публикации с хэштегом #СвободуАбдулмумину.

Абдулмумин Гаджиев, а также два других фигуранта уголовного дела — Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов — были задержаны по подозрению в финансировании терроризма.