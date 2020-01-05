В возрасте 39 лет умер хирург-онколог из Санкт-Петербурга Андрей Павленко. У него самого в 2018 году диагностировали рак желудка, но он продолжал оперировать и заниматься просветительской деятельностью через свой видеодневник. За несколько часов до наступления Нового года Павленко успел проститься с друзьями, написав в ФБ, что болезнь не оставила шансов и призвав не опускать руки другим людям с онкологией. А непосредственно перед смертью он записал видеообращение, в котором рассказал о б учреждении специального гранта.



Председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский считает, что фонд Андрея Павленко поможет множеству людей в их борьбе с раком.

Пленка— Алешковский

Депутат Псковского заксобрания , член политкомитета «ЧЯблока» Лев Шлосберг называет жизнь и смерть Андрея Павленко гражданским подвигом.

Мужество Андрея Павленко, с которым он ушел из жизни, оценил ведущий онколог клиники «Медицина 24/7» Вадим Гутник

Как сообщила в ФБ вдова Павленко Анна Гегечкори, прощание с Андреем Павленко состоится завтра в Спасо-Преображенском Соборе Санкт-Петербурга. Похоронят врача на Киновеевском кладбище.