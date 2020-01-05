Парламент Испании в первом туре отклонил кандидатуру Педро Санчеса на пост премьера

Для избрания в первом туре лидеру Испанской социалистической рабочей нужно было получить поддержку абсолютного большинства депутатов, то есть минимум 176 из 350. Таким образом, через два дня должно состояться повторное голосование, на котором кандидату будет достаточно простого большинства. Политический кризис в стране продолжается около восьми месяцев.