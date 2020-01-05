Дональд Трамп пригрозил поразить» 52 цели в Иране в случае, если Тегеран атакует американцев или американские объекты

К себя в Твиттере он объяснил это число количеством американцев, «захваченных Ираном много лет назад». По словам Трампа, Иран уже атаковал посольство США и «готовится к ударам в других местах» в качестве мести за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. США считают Сулеймани причастным к атакам на свое посольство и военные базы. МИД Ирана назвал смерть генерала «актом международного терроризма», а командующий КСИР генерал-майор Хосейн Салами пообещал «стратегическую месть» США.