Число заболевших неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань выросло до 59 человек

Семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Как говорится в сообщении муниципального комитета по делам здравоохранения, еще 163 человека содержатся на карантине. Установлены 163 человека, имевшие близкие контакты с зараженными. Природа вируса остается неизвестной. ВОЗ запросила у Китая дополнительную информацию о вспышке неизвестной болезни