Число заболевших неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань выросло до 59 человек

Семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Как говорится в сообщении муниципального комитета по делам здравоохранения, еще 163 человека содержатся на карантине. Установлены 163 человека, имевшие близкие контакты с зараженными. Природа вируса остается неизвестной. ВОЗ запросила у Китая дополнительную информацию о вспышке неизвестной болезни
2020-01-05T17:32:00+03:00
2020-01-05T17:32:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 05 января 2020
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