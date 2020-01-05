МИД Ирака передал ноту протеста послу США в Багдаде в связи с американскими ударами на территории арабской республики

Как передает телеканал «Аль-Арабия», В переданной ноте, в частности, содержится осуждение удара, в результате которого погиб командующий силами спецназа «Аль-Кудс» ВС Ирана Касем Сулеймани.
2020-01-05T17:31:00+03:00
2020-01-05T17:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 05 января 2020
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