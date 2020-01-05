В Архангельске полицейские задержали подозреваемого в нападении на водителя бригады скорой медицинской помощи

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, скорая приехала по срочному вызову и вынужденно перекрыла один из проездов во дворе жилого дома. Водитель иномарки, находившийся во дворе, потребовал от врачей освободить проезд и после возникшего конфликта нанес ножевое ранение водителю бригады и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело.
2020-01-05T17:31:00+03:00
2020-01-05T17:31:32+03:00
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17:31, 05 января 2020
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