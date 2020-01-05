Неизвестные повалили статую нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, установленную в шведском Мальме

Это уже не первая попытка расправиться с монументом.

Минувшей ночью у памятника подпилили ноги, в результате чего он упал на ограждение. При этом на голову скульптуры был натянут чёрный свитер с надписью «Швеция». Неизвестные также оставили возле статуи надпись «убрать».

Памятник футболисту уже несколько раз страдал от вандалов после того, как осенью прошлого года 38-летний Ибрагимович стал совладельцем стокгольмского клуба «Хаммарбю», который является главным соперником «Мальмё».

Ранее статую поджигали, отрезали нос, а также надевали сиденье для унитаза и мусорный мешок

Муниципалитет Мальмё рассмотрит вопрос о переносе статуи Ибрагимовича по запросу жителей города.

Памятник Златану Ибрагимовичу был официально открыт в начале октября 2019 года. Он установлен в Мальме между старой и новой футбольными аренами города