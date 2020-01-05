Парламент Испании с первой попытки не утвердил кандидатуру социалиста Педро Санчеса на посту премьера

Следующее голосование проведут во вторник.

Для победы в первом туре досрочных выборов Педро Санчесу нужно было получить абсолютное большинство — не меньше 176 голосов из возможных немногочисленных политических сил, отмечает РИА. В итоге политик заручился поддержкой 166ти депутатов. При этом число противников достигло почти такой же цифры, ещё около 20ти депутатов воздержались. Парламент отклонил кандидатуру социалиста и назначил новый тур на вторник. Аналитики полагают, что с победой в нём у Санчеса проблем не будет. Поскольку ему необходима поддержка простого большинства. Досрочные выборы созвали после провала попыток социалистов сформировать правительство. В ходе предвыборной кампании партии делали упор на темах, раскалывающих страну, в том числе Каталонии. Решительного перевеса, согласно соцопросам, добиться тогда никому не удалось.

В ноябре в Испании прошли четвёртые за четыре года всеобщие выборы. Несмотря на победу социалистов, партия не получила абсолютного большинства в нижней палате парламента для утверждения Санчеса на пост главы кабмина.