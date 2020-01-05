Власти Ирана готовят решение о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

Как сообщили в МИД Исламской республики, о следующем этапе будет объявлено по итогам вечернего совещания по реализации договора по СВПД.

Принципиальное решение по очередному — пятому — шагу в области отхода Ирана от выполнения обязательство по Совместному всеобъемлющему плану действий в рамках иранской ядерной программы уже принято. Однако, возможны изменения, связанные с новой обстановкой вокруг страны, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави в ходе сегодняшнего брифинга. По его словам, Иран не стремится к войне с Америкой, но прежде чем продолжать диалог, даст свой ответ за гибель главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Впрочем, полностью отказываться от контактов с США по ядерной сделке в рамках группы «5+1» после смерти Сулеймани Тегеран не станет. Этим вечером пройдут переговоры, а затем будет представлено окончательное решение. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригласил главу МИД Ирана Джавада Зарифа посетить Брюссель для обсуждения деэскалации и вопроса о сохранении сделки.

Договор СВПД был подписан Ираном, США, Россией, Францией, Великобританией и Китаем в 2015. Он предусматривал заморозку иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций. Вслед за выходом из сделки Вашингтона, Тегеран приступил к частичному прекращению выполнения соглашения.