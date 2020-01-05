Мужчина, напавший с ножом на пассажира автобуса в Новой Москве в ночь на 31 декабря, объявлен в розыск

Как сообщила «Интерфакс» представитель столичного главка СК Юлия Иванова, дело расследуется по ст. о покушении на убийство. По данным следствия, у подозреваемого возник конфликт с пассажиром и он нанес ему множественные удары ножом. Пострадавший был госпитализирован. Задержать нападавшего по горячим следам не удалось.