В Ростове-на-Дону ищут подозреваемого, который сегодня пытался пронести подозрительные предметы в Дом творчества

По сведениям ТАСС, у мужчины в сумке были оружие и ножи. На входе его попытались задержать сотрудники охраны, но тому удалось убежать.
2020-01-05T16:36:00+03:00
2020-01-05T16:47:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 05 января 2020
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