Парламент Ирака обсудит сегодня прекращение иностранного присутствия на территории страны

Как передает «Скай ньюс — Арабия», законопроект предусматривает также запрет на использование воздушного пространства страны. Кроме того, он обязывает правительство отозвать запрос о помощи, направленный в свое время международной коалиции для борьбы с террористической группировкой ИГИЛ* (запрещено в РФ). Депутаты также намерены обсудить вопрос об обращении МИД Ирака в СБ ООН с жалобой на США.