Парламент Ирака обсудит сегодня прекращение иностранного присутствия на территории страны

Как передает «Скай ньюс — Арабия», законопроект предусматривает также запрет на использование воздушного пространства страны. Кроме того, он обязывает правительство отозвать запрос о помощи, направленный в свое время международной коалиции для борьбы с террористической группировкой ИГИЛ* (запрещено в РФ). Депутаты также намерены обсудить вопрос об обращении МИД Ирака в СБ ООН с жалобой на США.
2020-01-05T16:35:00+03:00
2020-01-05T16:46:42+03:00
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16:35, 05 января 2020
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