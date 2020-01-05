МИД Ирана обещает вечером определиться с пятым этапом отхода от обязательств по ядерной сделке

Как заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Аббас Мусави, принципиальное решение на этот счет уже принято, но возможны изменения, связанные с убийством американскими военными в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
2020-01-05T16:34:00+03:00
2020-01-05T16:34:43+03:00
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16:34, 05 января 2020
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