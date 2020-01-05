Мария Шарапова пожертвовала $25 тыс. на борьбу с лесными пожарами в Австралии

У себя в Твиттере российская теннисистка пишет, что последние 15 лет Австралия в январе на месяц становилась ее домом, так как в эти сроки проходит Открытый чемпионат Австралии. «Тяжело видеть, как пожары уничтожают земли, прекрасные семьи и животных», — пишет Шарапова. Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет в Мельбурне 20 января — 2 февраля. Масштабные лесные пожары бушуют в Австралии с октября. Погибли 23 человека, шестеро пропали без вести. Уничтожены около 6 млн гектаров леса, 2 тыс. жилых домов.